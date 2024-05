La nona edizione dei Diversity Media Awards ha avuto luogo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, durante una serata benefica condotta da Francesca Michielin ed Ema Stokholma. I premi sono assegnati ai personaggi e ai contenuti mediali che si sono distinti nel corso dell'anno precedente per una rappresentazione valorizzante e inclusiva delle persone. Tra i fattori presi in considerazione genere, età, etnia, disabilità, LGBT+ e aspetto fisico. Paola Cortellesi è stata eletta Personaggio dell'anno "per aver trasformato il suo esordio alla regia con "C'e' ancora domani" (un caso unico per successo e impatto sul panorama cinematografico e culturale) in un'occasione di potente sensibilizzazione in cui ha usato la sua notorietà per parlare della violenza di genere". Il Premio come miglior film è stato assegnato a "Io Capitano" di Matteo Garrone, ritirato sul palco dall'attore Moustapha Fall.