Valente è rimasto sorpreso del fatto che, pur essendo un uomo pubblico e facilmente rintracciabile, nessuno lo abbia trovato. Inoltre è rimasto attonito "sul come sia facile in una società di diritto come la nostra, spostare e o trasformare un provvedimento già in essere del Tribunale Tutelare di Roma ad un altro procedimento al Tribunale di Perugia senza che l'unico genitore rimasto in vita di Virginia; ne sapesse nulla".



E conclude: "Se non fosse stato per il mio avvocato, io non avrei saputo nulla e non potrei oppormi; e mi sarei ritrovato la mia unica figlia adottata da parenti di terzo grado. Le domande che mi pongo sono: ma se mia figlia non avesse ereditato un ingente patrimonio; costoro si sarebbero dati da fare allo stesso modo? E l'amministratore di sostegno permanente dello stato che ha il dovere di proteggere mia figlia: dove era?".