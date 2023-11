Tgcom24

Un ultimo show Ozzy Osbourne ha raccontato: "Se non posso più esibirmi regolarmente vorrei stare bene a sufficienza per riuscire a fare un ultimo show dove posso dire, 'Hey, grazie a tutti per la mia vita'. Ci sto provando e se muoio alla fine, morirò da uomo felice'". Nell'intervista il Principe delle Tenebre, 74 anni, ha anche detto: "Sarò fortunato se avrò ancora dieci anni di vita. In più, quando invecchi, il tempo passa più in fretta". Nell'intervista ha aggiunto che non cerca compassione e cita come esempio Phil Collins. "Ho visto Phil Collins esibirsi di recente. Ha praticamente i miei stessi problemi. Va sul palco in sedia a rotelle. Io non potrei farlo".

L'addio alle scene a inizio 2023 Ma Ozzy non perde la speranza: "Sto vivendo giorno per giorno, e se una mattina mi svegliassi e fossi in grado di tornare su un palco, lo farei subito. Lo scorso febbraio, il rocker britannico, 74 anni ed ex frontman dei Black Sabbath, aveva annunciato di non essere più in grado fisicamente di fare tournée. "Mai avrei immaginato di finire così i miei giorni di tour...", aveva scritto sui social, spiegando: "Questa è probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto condividere con i miei fedeli fan. Come forse tutti saprete, quattro anni fa, in questo mese, ho avuto un grave incidente, in cui mi sono danneggiato la spina dorsale", e ancora: "Il mio unico scopo in questo periodo è stato quello di tornare sul palco al più presto possibile. La mia voce è ok per cantare. Tuttavia, dopo tre operazioni, trattamenti con cellule staminali, infinite sessioni di fisioterapia e il più recente rivoluzionario trattamento cibernico (HAL), il mio corpo è ancora fisicamente debole...".