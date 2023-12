Oscar, "Io Capitano" di Matteo Garrone entra nella shortlist

La pellicola italiana è tra i 15 migliori film internazionali in corsa per la statuetta. Il 23 gennaio verranno annunciate le nomination in vista della serata del 10 marzo a Los Angeles

L'annuncio è arrivato sul sito dell'Academy. Il prossimo appuntamento per l'epopea dei due giovani senegalesi che vivono il dramma dei migranti attraverso la Libia e il Mediterraneo è per il 23 gennaio, quando verranno annunciate le nomination in vista della notte delle stelle del 10 marzo a Los Angeles.

"Io Capitano" di Matteo Garrone entra nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l' Oscar .

Tgcom24

Gli altri film internazionali, scelti su una rosa di 88 che sono passati al primo turno, sono l'armeno "Amerikatsi", "The Monk and the Gun del Bhutan", il western danese "Bastarden" con Mads Mikkersen, il finlandese "Foglie al vento" di Aki Kaurismaki, premio della giuria a Cannes, "La Passion de Dodin Bouffant" di Anh Hung Tran che la Francia ha preferito a "Anatomia di una Caduta" di Justine Triet, il tedesco "The Teacher's Lounge" in cui recita Leonie Benesh di "Babylon Berlin" e "The Crown".

E ancora l'irlandese "Godland - Nella terra di Dio", "Perfect Days" di Wim Wenders, portato dal Giappone, "Totem - Il mio Sole di Lila Avilés" dal Messico, "The Mother of All Lies" del Marocco, il film documentario "Four Daughters" di Kaouther Ben Ania dslla Tunisia, "20 Days in Mariupol" dell'ucraino di Mstyslav Chernov, l'inglese "The Zone of Interest" di Jonathan Glazer tratto da un romanzo di Martin Amis e lo spagnolo "La Società della Neve" di J. A. Bayona, che ha chiuso la Mostra del cinema di Venezia.

"Io Capitano" in lizza anche per il Golden Globe "Io Capitano", inoltre, rappresenterà l'Italia anche ai Golden Globe 2024, che saranno assegnati il 7 gennaio a Beverly Hills. Il film di Garrone dovrà vedersela con "Anatomia di una caduta", "Past Lives", "Society of Snow" e "The Zone of Interest" "Foglie al vento".