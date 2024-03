Oscar 2024, tutti i vincitori da "Oppenheimer" a "Povere creature!"

Tutti i premi



Miglior film: Oppenheimer

Miglior regia: Christopher Nolan

Miglior attore protagonista: Cillian Murphy

Miglior attrice protagonista: Emma Stone

Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr

Miglior attrice non protagonista: Da'Vine Joy Randolph

Miglior sceneggiatura originale: Anatomia di una caduta

Miglior sceneggiatura non originale: American Fiction

Miglior film d'animazione: Il ragazzo e l'airone

Miglior scenografia: Povere Creature!

Miglior fotografia: Oppenheimer

Migliori costumi: Povere creature!

Miglior montaggio: Oppenheimer

Miglior trucco: Povere creature!

Miglior sonoro: La zona d'interesse

Migliori effetti speciali: Godzilla Minus One;

Migliore colonna sonora: Oppenheimer

Migliore canzone originale: What Was I Made For da Barbie

Miglior documentario: 20 Days in Mariupol

Miglior film internazionale: La zona di interesse

Miglior cortometraggio d'animazione: War is Over!

Miglior cortometraggio documentario: The Last Repair Shop

Miglior cortometraggio live-action: The Wonderful Story of Henry Sugar