Delusione per Barbie

"Barbie", rivale di "Oppenheimer" fin dal giorno in cui a luglio uscirono in simultanea nelle sale, è rimasta quasi a bocca asciutta agli Oscar 2024. Il film di Greta Gerwig ha portato a casa un'unica statuetta per la miglior canzone originale, "What was i made for" di Billie Eilish e del fratello Finneas che ha battuto in casa "I'm Just Ken", cantata da Ryan Gosling. Nuova delusione dopo i Golden Globes dove aveva vinto solo due premi, quello per la migliore canzone originale per "What Was I Made For?" di Billie Eilish e Finneas O’Connell e il Golden Globes Cinematic and Box-Office Achievement Honor, una categoria aggiunta quest’anno che premia il miglior incasso al botteghino.