Lo srotolamento del red carpet a Hollywood farà partire come al solito il countdown e nella notte tra il 10 e l'11 marzo verranno assegnati i premi più prestigiosi e attesi del cinema con una cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles. Per quanto le sorprese possano essere sempre dietro l'angolo, i pronostici vedono strafavorito "Oppenheimer" . Il film di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica si presenta con 13 nomination pesanti, tra cui quella come miglior film, regia, sceneggiatura, miglior attore, Cillian Murphy . L'Italia punta su Matteo Garrone : "Io capitano" è nella cinquina del miglior film internazionale.

Gli altri film Tra gli altri film in gara sono buone le quotazioni su "Povere creature!" di Yorgos Lanthimos, che arriva con 11 candidature, e sull'incredibile prova della protagonista Emma Stone, in lizza come migliore attrice. C'è poi Martin Scorsese che ha 10 nomination per il suo "Killers of the Flower Moon", seguito da "Barbie" di Greta Gerwig che corre in 8 categorie, anche come miglior film. Entrambi i film non partono di certo con i favori dei pronostici dato che sono stati snobbati dai più importanti premi della stagione, dai Golden Globes in avanti.

Tra gli altri da tenere d'occhio anche "Anatomia di una caduta" di Justine Triet, che ha in tutto 5 nomination ed è favorito per la miglior sceneggiatura originale (con "Oppenheimer" favorito in quella non originale). Battaglia per il miglior film d'animazione tra il poetico ritorno alla regia di Hayao Miyazaki con “Il ragazzo e l’airone” e “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Gli attori Poche le chance, almeno tra gli scommettitori per il britannico "La zona d'interesse" di Jonathan Glazer (forse il miglior film dell'anno?), il debutto di Celine Song, "Past Lives" e The Holdovers - Lezioni di vita" di Alexander Payne con Paul Giamatti. Pur con un chiaro favorito, Cillian Murphy, la corsa all'Oscar per l'attore protagonista in realtà non sembra chiusa, vista la presenza proprio di Giamatti rilanciato nelle quotazioni e al quale non è ancora mai andata una statuetta. Sembrano già scontate apparentemente le scelte della giuria gli attori non protagonisti: nella categoria femminile Da’Vine Joy Randolph (“The Holdovers”) sembra super favorita, così come Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”) nella cinquina maschile.

Le speranze dell'Italia Dopo il Leone d'argento alla regia a Venezia, "Io capitano" è riuscito ad arrivare nella cinquina del miglior film internazionale. La pellicola di Matteo Garrone che racconta l'epopea dei migranti per raggiungere l'Europa ha conquistato diversi premi internazionali. L'Italia ci spera. Ma il favorito resta comunque l'immenso capolavoro di Jonathan Glazer, "La zona d`interesse". L'ultimo Oscar per il nostro Paese è stato per "La Grande Bellezza", 10 anni fa.