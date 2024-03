Oscar 2024, bufera su Ceccherini: "Vinceranno come sempre gli ebrei"

Fotogalley - Agli Oscar 2024 Ryan Gosling in rosa Barbie per "I'm Just Ken"

Poi la scivolata sulla frase che ha fatto letteralmente calare il silenzio in studio, con la stesa conduttrice che ha poi glissato ricordando proprio il film "La zona di interesse" favorito nella stessa categoria di 'Io capitano'. Il film di Jonathan Glazer racconta la vita del comandante di Auschwitz e di sua moglie nei pressi del campo di concentramento in Polonia. Alla fine poi a vincere nella categoria "miglior film internazionale" è stato proprio il film di Glazer.

La protesta dell'Ucei: "Gravissime dichiarazioni antisemite"

"È gravissimo e inaccettabile - dichiarano Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano - che Massimo Ceccherini, candidato all'Oscar per la sceneggiatura di "Io Capitano", abbia rilanciato a "Ruota Libera" su Rai1 uno dei più tristi e abusati stereotipi antisemiti, sostenendo che il suo film merita di vincere ma non vincerà in quanto "vinceranno gli ebrei, perché quelli vincono sempre". "Affermazioni razziste come queste - aggiungono - non possono cadere nel silenzio, perché silenzio e indifferenza sono l'anticamera della violenza antisemita, inammissibili soprattutto sulla Rai".