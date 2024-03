Fotogalley - Agli Oscar 2024 Ryan Gosling in rosa Barbie per "I'm Just Ken"

Cosa è successo Jimmy Kimmel ha chiamato sul palco John Cena, che è apparso nascosto dietro una colonna, per presentare la categoria Miglior Costume. Un riferimento ironico ma anche una citazione storica. Cinquant'anni fa infatti, nel 1974, uno streaker (l’insegnante statunitense Robert Opel) sorprese David Niven che stava per annunciare il premio per miglior attore non protagonista.

L'attore e wrestler ha interpretato il ruolo dello spogliarellista timido e dopo un siparietto con Jimmy Kimmel, in cui si è inizialmente rifiutato di uscire, si è presentato al microfono sul placo coprendo le parti intime con la busta contenente il nome del vincitore della statuetta per i migliori costumi. "Non credo di poterla aprire", ha detto l'ex stella della Wwe. E ha fatto esplodere in una risata il pubblico dicendo: “I costumi sono molto importanti...”. A quel punto Kimmel lo ha coperto con una tenda in modo che Cena potesse aprire la busta e svelare il nome del vincitore.