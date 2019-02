Oscar 2019, "Green Book" miglior film a sorpresa, gioie per Ramy Malek e Lady Gaga

La notte degli Oscar 2019: tutte le immagini Afp 1 di 185 Afp 2 di 185 Afp 3 di 185 Afp 4 di 185 Afp 5 di 185 Afp 6 di 185 Afp 7 di 185 Afp 8 di 185 Afp 9 di 185 Afp 10 di 185 Afp 11 di 185 Afp 12 di 185 Afp 13 di 185 Afp 14 di 185 Afp 15 di 185 Afp 16 di 185 Afp 17 di 185 Afp 18 di 185 Afp 19 di 185 Afp 20 di 185 Afp 21 di 185 Afp 22 di 185 Afp 23 di 185 Afp 24 di 185 Afp 25 di 185 Afp 26 di 185 Afp 27 di 185 Afp 28 di 185 Afp 29 di 185 Afp 30 di 185 Afp 31 di 185 Afp 32 di 185 Afp 33 di 185 Afp 34 di 185 Afp 35 di 185 Afp 36 di 185 Afp 37 di 185 Afp 38 di 185 Afp 39 di 185 Afp 40 di 185 Afp 41 di 185 Afp 42 di 185 Afp 43 di 185 Afp 44 di 185 Afp 45 di 185 Afp 46 di 185 Afp 47 di 185 Afp 48 di 185 Afp 49 di 185 Afp 50 di 185 Afp 51 di 185 Afp 52 di 185 Afp 53 di 185 Afp 54 di 185 Afp 55 di 185 Afp 56 di 185 Afp 57 di 185 Afp 58 di 185 Afp 59 di 185 Afp 60 di 185 Afp 61 di 185 Afp 62 di 185 Afp 63 di 185 Afp 64 di 185 Afp 65 di 185 Afp 66 di 185 Afp 67 di 185 Afp 68 di 185 Afp 69 di 185 Afp 70 di 185 Afp 71 di 185 Afp 72 di 185 Afp 73 di 185 Afp 74 di 185 Afp 75 di 185 Afp 76 di 185 Afp 77 di 185 Afp 78 di 185 Afp 79 di 185 Afp 80 di 185 Afp 81 di 185 Afp 82 di 185 Afp 83 di 185 Afp 84 di 185 Afp 85 di 185 Afp 86 di 185 Afp 87 di 185 Afp 88 di 185 Afp 89 di 185 Afp 90 di 185 Afp 91 di 185 Afp 92 di 185 Afp 93 di 185 Afp 94 di 185 Afp 95 di 185 Afp 96 di 185 Afp 97 di 185 Afp 98 di 185 Afp 99 di 185 Afp 100 di 185 Afp 101 di 185 Afp 102 di 185 Afp 103 di 185 Afp 104 di 185 Afp 105 di 185 Afp 106 di 185 Afp 107 di 185 Afp 108 di 185 Afp 109 di 185 Afp 110 di 185 Afp 111 di 185 Afp 112 di 185 Afp 113 di 185 Afp 114 di 185 Afp 115 di 185 Afp 116 di 185 Afp 117 di 185 Afp 118 di 185 Afp 119 di 185 Afp 120 di 185 Afp 121 di 185 Afp 122 di 185 Afp 123 di 185 Afp 124 di 185 Afp 125 di 185 Afp 126 di 185 Afp 127 di 185 Afp 128 di 185 Afp 129 di 185 Afp 130 di 185 Afp 131 di 185 Afp 132 di 185 Afp 133 di 185 Afp 134 di 185 Afp 135 di 185 Afp 136 di 185 Afp 137 di 185 Afp 138 di 185 Afp 139 di 185 Afp 140 di 185 Afp 141 di 185 Afp 142 di 185 Afp 143 di 185 Afp 144 di 185 Afp 145 di 185 Afp 146 di 185 Afp 147 di 185 Afp 148 di 185 Afp 149 di 185 Afp 150 di 185 Afp 151 di 185 Afp 152 di 185 Afp 153 di 185 Afp 154 di 185 Afp 155 di 185 Afp 156 di 185 Afp 157 di 185 Afp 158 di 185 Afp 159 di 185 Afp 160 di 185 Afp 161 di 185 Afp 162 di 185 Afp 163 di 185 Afp 164 di 185 Afp 165 di 185 Afp 166 di 185 Afp 167 di 185 Afp 168 di 185 Afp 169 di 185 Afp 170 di 185 Afp 171 di 185 Afp 172 di 185 Afp 173 di 185 Afp 174 di 185 Afp 175 di 185 Afp 176 di 185 Afp 177 di 185 Afp 178 di 185 Afp 179 di 185 Afp 180 di 185 Afp 181 di 185 Afp 182 di 185 Afp 183 di 185 Afp 184 di 185 Afp 185 di 185 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Non era fra i favoriti ma la storia di un'amicizia fra un afroamericano e un italoamericano raccontata in "Green Book" era in qualche modo in linea con il mood della serata, con discorsi tutti all'insegna dell'amicizia e della fratellanza, inclusione razziale e diversità. E così alla fine il premio per miglior film ha una sua perfetta logica. Il film ha vinto anche l'Oscar per il miglior attore non protagonista Mahershala Ali. "Green Book" è basato sulla sceneggiatura scritta dall'attore Nick Vallelonga (figlio di Tony, morto nel 2013, come Shirley) con Brian Currie e il regista Peter Farrelly, uno dei re della commedia Usa in coppia con il fratello Bobby, qui al primo film da solo e alle prese con un genere diverso, la dramedy.



Niente statuetta principale dunque per "Roma", di Alfonso Cuaron, che porta comunque a casa tre premi: miglior regia, miglior film straniero e miglior fotografia. Quattro statuette invece per "Bohemian Rhapsody". Oltre a quella per il miglior attore protagonista, vinta da Ramy Malek, il film sulla storia dei Queen (che si sono esibiti in apertura di serata), ha vinto anche quelle per il miglior montaggio, per il miglior sonoro e per il miglior montaggio sonoro. Chi torna a casa con le ossa rotte rispetto alla vigilia è "La Favorita", che da 10 nomination ottiene solo un premio, quello per la migliore attrice protagonista. Soddisfazione invece per Spike Lee che finalmente, dopo quello alla carriera, ottiene il suo primo Oscar competitivo per la sceneggiatura di "BlacKkKlansman". Il regista è stato anche protagonista di un appassionato discorso dai toni politici. "Le elezioni 2020 sono dietro l'angolo, ricordiamocelo, possiamo fare una scelta di amore e non di odio" ha detto.