Con lei la figlia Naike Rivelli : "Porteremo un po' di ecofashion e io scriverò il libro della mia vita", ha detto l'attrice a Adnkronos. Un viaggio di lavoro, insomma, come spiega nelle sue storie instagram la figlia Naike, improntato sul sostegno della moda artigianale e delle tante stiliste donne russe che vi si dedicano. La Muti e la Rivelli erano già state a Mosca a inizio dicembre per partecipare al Brics+ Fashion Summit, importante evento di moda russo. E in quell’occasione le dichiarazioni dell'attrice avevano scatenato un bel po' di polemiche social: “Mi sento più vicina alle immagini della stilista russa Ulyana Sergeenko che alle case di moda italiane. Penso che la moda non abbia confini”, aveva detto Ornella.

Ornella Muti è in partenza per la Russia.

Tgcom24

La polemica social Naike Rivelli aveva aggiunto benzina sul fuoco e sui social aveva detto: “Non mi vergogno di essere mezza russa e mezza napoletana. Evviva l’arte e la cultura che portano amore, pace, allegria e speranza a tutti...". I commenti sugli schieramenti filo russi delle due donne erano stati moltissimi. Ma Naike aveva risposto a tono: “Non siamo andate per motivi politici ma per portare arte, cultura, ecofashion e pensieri di pace”.

Leggi Anche Lutto per Ornella Muti, è morta la madre Ilse Renate Krause

Le origini russe Nelle dichiarazioni rilasciate ad Adnkronos, alla vigilia della sua partenza per la Russia, spiegando che lei e la figlia parteciperanno anche ad un evento per giovani artisti promettenti, Ornella Muti ha voluto ribadire le sue origini russe: "Io sono mezza russa, mia madre era russa e a Mosca ho tanti amici e parenti che non vedo l'ora di rivedere".

La mamma di Ornella Muti è morta nell’ottobre del 2020 a 91 anni e si chiamava Ilse Renate Krause, scultrice di origine estone. Muti ha sfilato, per la prima volta in veste di modella, per la stilista russa Ulyana Sergeenko diverse volte negli ultimi anni.

Nella terra di Putin l'attrice ha la residenza e una casa di proprietà e, nel 2016, aveva anche chiesto la cittadinanza.

Perché Ornella Muti si chiama così e chi è il padre della sua prima figlia? Ornella Muti pseudonimo di Francesca Romana Rivelli è di padre napoletano, giornalista, e di madre estone, Ilse Renate Krause, scultrice, a sua volta tedesca estone da parte di padre e russa (di San Pietroburgo) da parte di madre. Ha una sorella maggiore, Claudia Rivelli, anch'essa attrice, che per diverse stagioni, negli anni settanta, ha interpretato fotoromanzi. La Muti è stata sposata dal 1975 al 1981 con l’attore Alessio Orano e dal 1988 al 1996 con Federico Fachinetti. Con quest’ultimo ha avuto due figli, Carolina e Andrea, entrambi attori. Nel 1974 ha avuto un’altra figlia, Naike Rivelli, che porta il suo cognome perché Muti ha sempre voluto tenerne nascosta la paternità.

"Il libro della mia vita" E mentre sarà a Mosca l'attrice ha anche intenzione di cominciare a scrivere un libro proprio sulle sue origini russe: "Lo farò assieme a una mia carissima amica poetessa, Flaminia Cruciani, sarà quindi un libro scritto da due donne. In Russia andrò in giro a visitare i luoghi dove è stata mia madre, scatterò anche delle foto che inserirò nel mio libro per raccontare le mie origini russe".

Leggi Anche Ornella Muti e la figlia Naike lanciano prodotti realizzati con la cannabis

Arte e cultura al posto della politica Il 9 marzo Ornella Muti festeggerà anche il suo compleanno a Mosca. "E' importante ricordare le nostre origini e da dove veniamo", ha detto Naike: "In Russia mia madre è molto amata. Lei è sempre andata lì a fare film, anche quando c'era il comunismo e si respirava un'aria di paura, quando nessuno andava in Russia. Davanti al lavoro non si è mai tirata indietro" E le fa eco la Muti ribadendo l'importanza dell'arte e della cultura contro una visione politicocentrica: "Penso che dovremmo uscire da questa visione dove la politica ha la supremazia su tutto, la cultura è cultura, è trasversale alla politica, altrimenti avvaloriamo criteri dove dovremmo mettere al bando la cultura russa. Allora facciamo un grande rogo e bruciamo Dostoevskij e Tolstoj. Dovremmo fare uno switch al politicamente corretto e al culturalmente corretto, dobbiamo rispettare la cultura come inviolabile e mai sotto scacco della politica".





Il legame di Ornella Muti con Putin e la condanna in Cassazione I rapporti di Ornella Muti con la Russia e il suo forte legame con il Paese di Putin sono oggetto di polemiche da tempo. Nel 2019 l'attrice è stata condannata in Cassazione, per tentata truffa aggravata e falso. Il 10 dicembre 2010 infatti la Muti avrebbe dovuto esibirsi in uno spettacolo al teatro Verdi di Pordenone, ma per una laringofaringite non si è presentata, inviando correttamente il certificato medico che attestava il temporaneo stato di malattia. Tuttavia, quella sera Ornella Muti era presente a San Pietroburgo a una cena di beneficenza insieme al premio Oscar Kevin Costner e al presidente russo Vladimir Putin.

Le origini russe di Ornella Muti e le dichiarazioni pro Russia Di madre estone, a sua volta russa da parte materna, Ornella Muti non ha mai nascosto il suo stretto rapporto con la Russia. Ed è per questo che, incalzata sul tema del conflitto in corso in Ucraina, durante una intervista televisiva, la sua risposta ha lasciato tutti perplessi: "In questo momento sono confusa. E' una guerra sbagliata, sono confusa perché sono dispiaciuta", ha detto e ancora: "Io sono mezza russa, non è un mio pallino. Amo molto i russi e loro amano me e questo mi dispiace. La guerra è sempre sbagliata".