La "promozione" del viaggio in Russia sui social, condivisa da Naike con alcuni post e immagini ha però scatenato una vivace polemica: "Non mi vergogno di essere mezza Russa e mezza Napoletana!", ha scritto la figlia dell'attrice.

Molti i commenti tra chi si schiera contro la Russia dicendo: "Sta distruggendo l'Ucraina" e di chi accusa la Rivelli di impegno politico strategico: "Quando non ti conviene non ti schieri".

Il post di Naike In tutta risposta Naike sottolinea lo scopo culturale del viaggio in Russia scrivendo "Perché siamo andate a Mosca? Perché siamo mezze russe. Amiamo la nostra Russia e il suo popolo. L’arte è la cultura si sono sempre mossi per portare allegrie e pace anche nei peggior momenti. Abbiamo abbracciato famiglia, parenti amici e tutti i meravigliosi fans che l’aspettavano a braccia aperte tutti pronti a vedere il suo spettacolo e sentire cosa aveva da dire! È stato davvero commuovente dopo tanto tempo tornare a casa" e ancora: "Non mi vergogno di essere mezza Russa e mezza Napoletana! Evviva l’arte e la cultura che portano amore, pace, allegria e speranza a tutti", con un ringraziamento al figlio Akash: "Grazie figlio mio che ci accompagni sempre ovunque".

Le dichiarazioni di Ornella Muti sulla moda russa vs quella italiana Dal canto suo pare che Ornella Muti abbia dichiarato ad alcuni magazine russi, tra cui la Pravda, di preferire la moda locale a quella italiana: "Penso che la moda non abbia confini. Personalmente, indosso abiti della stilista russa Ulyana Sergeenko ormai da dieci anni. Sono passati dieci anni da quando l’ho scoperta e mi sono innamorata di lei. Ha un’immagine così magica, molto femminile, molto sexy. Per questo preferisco Ulyana agli stilisti italiani...".

Il legame di Ornella Muti con Putin e la condanna in Cassazione Non è la prima volta che i rapporti di Ornella Muti con la Russia e il suo forte legame con il Paese di Putin sono oggetto di polemiche. Nel 2019 l'attrice è stata condannata in Cassazione, per tentata truffa aggravata e falso. Il 10 dicembre 2010 infatti la Muti avrebbe dovuto esibirsi in uno spettacolo al teatro Verdi di Pordenone, ma per una laringofaringite non si è presentata, inviando correttamente il certificato medico che attestava il temporaneo stato di malattia. Tuttavia, quella sera Ornella Muti era presente a San Pietroburgo a una cena di beneficenza insieme al premio Oscar Kevin Costner e al presidente russo Vladimir Putin.

Le origini russe di Ornella Muti e le dichiarazioni pro Russia Di madre estone, a sua volta russa da parte materna, Ornella Muti non ha mai nascosto il suo stretto rapporto con la Russia. Nella terra di Putin l'attrice, 69 anni, ha la residenza e una casa di proprietà e aveva anche chiesto la cittadinanza. Ed è per questo che, incalzata sul tema del conflitto in corso in Ucraina, durante una intervista televisiva, la sua risposta ha lasciato tutti perplessi: "In questo momento sono confusa. E' una guerra sbagliata, sono confusa perché sono dispiaciuta", ha detto e ancora: "Io sono mezza russa, non è un mio pallino. Amo molto i russi e loro amano me e questo mi dispiace. La guerra è sempre sbagliata".

Nel 2016, durante un'intervista al canale tv "Dozhd", l'attrice aveva rivelato la volontà di ottenere la cittadinanza russa.

