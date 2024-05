Dopo aver distribuito pillole anticoncezionali e preservativi al concerto di St. Louis , Olivia Rodrigo è stata protagonista di un altro sipiarietto "vietato ai minori". La popstar ha fatta tappa con il suo "Guts World Tour" (che segue l'uscita del disco "Guts" lo scorso settembre ) alla O2 Arena di Londra, ma durante la prima serata qualcosa è andato storto. Si stava esibendo sulle note della sua "Love is embarassing" ("L'amore è imbarazzante") quando, rialzandosi da terra, ha sentito il top di pelle nera aprirsi completamente sulla schiena. Un incidente sexy in tema con il brano, come ha sottolineato la stessa Rodrigo con un sorriso: "Questo è dannatamente imbarazzante". La popstar ha continuato comunque a cantare, tenendo il microfono con una mano e il corpetto con l'altra, mentre una ballerina provava a riallacciare i gancetti sulla schiena. Dopo essersi ricomposta, la cantante è ritornata sul palco e ha scherzato sull'accaduto. "Vi avevo quasi sconvolto con il mio seno ragazzi, ma ora stiamo bene. È così imbarazzante, ma lo spettacolo deve continuare".

Le tappe del "Guts World Tour" di Olivia Rodrigo

La cantante di "Vampire" in questi giorni si trova a Londra per la tranche europea del suo Guts Tour, che ha preso il via il 30 aprile a Dublino e che arriverà a Bologna il prossimo 9 giugno. Rodrigo porterà poi il suo tour in Asia e in Australia, a partire dal 16 settembre. La prima data sarà a Bangkok, in Tailandia, e toccherà successivamente Seoul, Hong Kong e Tokyo. Subito dopo si esibirà a Melbourne e Sydney in ottobre.