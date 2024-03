La popstar ha permesso a un'organizzazione di distribuire gratuitamente pillole del giorno dopo e preservativi al suo concerto di St. Louis, tappa del tour di "Guts" . Proprio nella stessa città dove l'aborto non è legale e in cui i conservatori stanno cercando di spingere i legislatori del Missouri a limitare ulteriormente l'accesso all'interruzione della gravidanza nello stato americano (rendendo illegale le pillole abortive e ponendo fine alla fecondazione in vitro).

Leggi Anche Olivia Rodrigo punta sempre più in alto con il nuovo album "Guts"

Tgcom24

La distribuzione di anticoncezionali a St. Louis Gli spettatori del concerto del 12 marzo a St. Louis, Missouri, hanno potuto avere gratuitamente un pacchetto che includeva due scatole di Julie (un contraccettivo d'emergenza che aiuta a prevenire la gravidanza se assunto entro 72 ore dal rapporto sessuale non protetto) oltre a carte con codici QR per avere informazioni alle risorse per l’accesso all’aborto e al Fondo per l’aborto del Missouri. I fan della popstar hanno anche riferito che venivano distribuiti preservativi e adesivi gratuiti. Gli attivisti facevano parte di Right by You, organizzazione che aiuta gli adolescenti del Missouri offrendo assistenza per l'aborto fuori dallo Stato, e informazioni su controllo delle nascite e diritti.

Il fondo creato da Olivia Rodrigo La distribuzione gratuita di anticoncezionale è stata l’ultima mossa, in ordine di tempo, a favore dei diritti dell’aborto da parte della 21enne star. Prima del suo tour “Guts”, Olivia Rodrigo aveva annunciato di aver avviato Fund 4 Good, un’iniziativa per donare una parte del ricavato dei biglietti del tour di 77 tappe "per sostenere tutte le donne, le ragazze e le persone che cercano la libertà in materia di salute riproduttiva”, ha spiegato in un video. Inoltre la cantante aveva spiegato che per i suoi concerti in Nord America di collaborare con il National Network of Abortion Funds (che aiuta le persone a coprire il costo di un aborto), designando uno stand in ciascuna delle date dei suoi concerti per l'organizzazione.

L'aborto in Missouri L'aborto è illegale nel Missouri. È consentito solo in caso di emergenza che minacci la vita di una donna incinta I repubblicani dello Stato americano stanno anche cercando di tagliare i fondi a Planned Parenthood, che fornisce assistenza sanitaria riproduttiva come screening per le malattie sessualmente trasmissibili e contraccezione. Intanto il gruppo Abolish Abortion Missouri sta anche sostenendo un disegno di legge che consentirebbe si accusare di omicidio chiunque scegliesse abortire.