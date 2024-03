Gli Oblivion a teatro con il loro "Tuttorial" per affrontare la realtà

Gli Oblivion portano a teatro il loro "Tuttorial", una sorta di manuale in musica per affrontare le sfide a cui il mondo ci sottopone ogni giorno.

Gli Oblivion si lanciano nel futuro e cedono al richiamo del Metaverso con uno show tutto dedicato alle sfide della contemporaneità. Quello che va in scena, orchestrato dal regista Giorgio Gallione, è un mondo in cui Galileo Galilei è una star di TikTok, Leonardo da Vinci non riesce a produrre contenuti virali, Marco Mengoni canta all’Ikea, Bell e Meucci litigano per il brevetto del telefono e i "Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni sono ambientati nelle serie tv. Una playlist folle, che presenta le creature tipiche della modernità e spazia dalla satira di costume alla politica e all'attualità.

Fingendo di giocare e di prendersi poco sul serio, gli Oblivion, come sempre, arrivano in profondità nella loro descrizione di vizi e tic dell'uomo contemporaneo. "Tuttorial" è una "guida contromano alla contemporaneità" che, chiave ironica e con leggerezza, tra contaminazioni, citazioni e invenzioni teatrali, racconta la grottesca relatà che ci improgiona e ci plagia. Spingendo il pubblico a riflettere sì, ma con il sorriso.

Dopo Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber dal 20 al 24 marzo, lo show prosegue in giro per l'Italia:

4 aprile - Ledro (TN), Centro Culturale Locca di Concei

5 aprile - Montagnana (PD), Cinema Teatro Bellini

6 e 7 aprile - Sassuolo (MO), Teatro Carani

11 aprile - Novara (NO), Teatro Coccia

12 aprile - Garbagnate (MI), Cine Teatro Italia

13 aprile - Castelfranco Emilia (MO), Teatro Dadà

dal 18 al 21 aprile - Trieste, Politeama Rossetti