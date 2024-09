La nuova vita di Damiano David: esce il suo primo singolo da solista "Silverlines"

"I feel / sorrow no more / the calm / after the storm / and peace belongs to me" (Non sento più dolore, la calma dopo la tempesta e la pace mi appartiene), canta l'artista che anche nel testo, intimo e poetico, sembra rivendicare una maturità e una consapevolezza non più da ragazzo ma da uomo adulto. "Look at those light rays / No dark days anymore" (Guarda quei raggi luminosi, non più giorni bui). Immagini e sensazioni che riportano a un mondo onirico e cinematografico, assecondato anche dal video ufficiale, diretto dal duo Nono + Rodrigo.