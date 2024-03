"Non è colpa della cicogna", uno spettacolo che celebra la nascita di una nuova vita

Il 9 marzo al Manzoni di Roma e il 16 marzo al teatro Manzoni di Milano va in scena lo spettacolo della compagnia "Un teatro da favola" che racconta con grazia e fantasia come... nascono i bambini

Un grande successo di pubblico per il racconto della favola più bella di tutte, uno spettacolo che celebra la nascita di una nuova vita e che adesso va in scena il 9 marzo al teatro Manzoni di Roma e il 16 marzo al teatro Manzoni di Milano . Una Compagnia teatrale interrompe le prove perché la figlia del regista vuole sapere come nascono i bambini: “Papà vorrei la verità... so che non è colpa della cicogna!” Il regista decide allora di rappresentare, con l’aiuto dei suoi attori, la favola d’amore che ha portato al concepimento della bambina. Ne scaturisce un divertentissimo racconto sulla storia di una mamma e di un papà, affiancati dai buffi personaggi che popolano i loro organi riproduttivi: gli ovuli e gli spermatozoi.

Quanti genitori (ma anche nonni o zii...) si trovano in difficoltà di fronte alla fatidica domanda: “Come nascono i bambini?” Al papà, dopo l’iniziale smarrimento, viene l’idea di mettere in scena il momento del concepimento e, grazie a questa trovata, riesce a rispondere in maniera naturale - e soprattutto senza ricorrere ad api, fiori e cicogne - al quesito della bimba. Con grazia e fantasia Pietro ripercorre insieme alla figlia Alice la storia d’amore che ha portato alla sua nascita. Nel ricordo di un’estate di qualche anno prima, mamma e papà entrano in scena accompagnati dagli ovuli e dagli spermatozoi. Per raccontare, tra risate e commozione, la più bella favola del mondo.

Dopo lo straordinario successo dello spettacolo, la Gallucci editore, una delle più importanti case editrici italiane per bambini, ha pubblicato l’omonimo libro che è ormai giunto alla sesta ristampa ed è da tre anni ai primi posti in classifica su Amazon (narrativa sulla sessualità per bambini), diventando con il passaparola un vero e proprio punto di riferimento per i genitori per rispondere alla tanto temuta domanda “Come nascono i bambini?”.