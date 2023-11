Noir in Festival 2023, la 33esima edizione tra cinema e letteratura

I film

Tra gli eventi cinematografici più attesi il nuovo film di Neil LaBute "Out of the Blue" con Ray Nicholson (figlio d’arte) e Diane Kruger; "The Goldman Case" di Cédric Kahn, una delle più splendenti sorprese dell’ultimo festival di Cannes; il vincitore del Pardo d’oro "Critical Zone" di Ali Ahmadzadeh, thriller-verità sulla vita sotterranea nella Teheran degli Ayatollah; gli italiani "Runner" di Nicola Barnaba con Matilde Gioli e Francesco Montanari e "The Garbage Man" di Alfonso Bergamo con Paolo Briguglia e Tony Sperandeo; il noir israeliano a tempo di rap "The City" di Amit Ulman; il provocatorio queer-thriller "Femme" di Sam H. Freeman e Ping Ng Chong; il candidato all’Oscar "The Ashes of Time" di Loïc Tanson; la serie d’animazione Italica "Noir: i ferri del mestiere" dedicata alla Mala milanese e narrata da Jake La Furia.