Noemi lancia il video del nuovo singolo, il backstage inedito

Il nuovo singolo

"Non ho bisogno di te" è un brano che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita. Il nuovo singolo di Noemi è un inno al non avere paura di dire di no a tutto ciò che ci è ostile e superfluo, non necessario per la nostra crescita e realizzazione. Scritto da Noemi, Golden Years e Drast, e prodotto da Golden Years e Drast, è un brano uptempo, una carica di energia che esplode in soli due minuti e mezzo, con un crescendo potente e influenze gospel.