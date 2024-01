La cantante ha infatti postato uno scatto super bollente insieme al marito. "Buon 2024 e tanta fortuna", ha scritto a commento di una foto che la ritrae in camera da letto in braccio al marito avvinghiata con le gambe attorno alla sua vita. Indosso solo una t-shirt bianca e un paio di slip. "Mai vista così sexy", commentano i suoi follower impazziti di fronte a tanta audacia.

Tgcom24

Per Noemi, il cui vero nome è Veronica Scopelliti, non è infatti consuetudine mostrare momenti di vita privata nè tanto meno scatti così intimi insieme al marito, con cui è legata da molti anni. Eppure sembra proprio che questo 2024 sia iniziato per lei all'insegna dell'"osare di più".

Musicista, pianista e insegnante di musica Gabriele Greco ha sposato Noemi il 20 luglio 2018. La coppia si è scambiata la promessa di matrimonio a Roma, città dove vivono e dove hanno cominciato la loro storia d'amore, che poi si è intrecciata anche dal punto di vista professionale. Noemi e Gabriele infatti si sono incontrati nel 2008, quando lui ha cominciato a suonare nella band di lei in sostituzione di un musicista. Il loro fidanzamento è durato 10 anni prima del fatidico sì del 2018 nella suggestiva Basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro storico di Roma.

Coppia molto affiatata e apparentemente stabile i due sono però sempre stati moto riservati rispetto alla loro relazione. Fino a questo inizio d'anno. Un indizio che potrebbe significare qualcosa di più?

Instagram



Cinema e musica Laureata in critica cinematografica e televisiva Noemi non ha mai nascosto quale sarebbe potuto essere il suo piano B se non fosse diventata una cantante, ovvero fare l'attrice e scrivere per il cinema. Cinema con il quale la sua musica si è intrecciata direcente quando Nanni Moretti ha scelto la sua “Sono solo parole” per la colonna sonora del film presentato a Cannes “Il sol dell’avvenire” .

La carriera e l'ultimo disco Divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risultò la cantante di maggior successo, firmando successivamente un contratto con l'etichetta discografica Sony Music, Noemi ha partecipato a sette Festival di Sanremo: nel 2010 con "Per tutta la vita", vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con "Sono solo parole", classificandosi al terzo posto, nel 2014 con "Un uomo è un albero" e "Bagnati dal sole", che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano "La borsa di una donna", nel 2018 con "Non smettere mai di cercarmi", nel 2021 con "Glicine" e nel 2022 con "Ti amo non lo so dire". Il suo settimo album in studio è del 2021 e si intitola "Metamorfosi". Nell'arco di tutta la sua carriera, nel 2012 ha anche composto la musica per la colonna sonora italiana del film d'animazione "Ribelle - The Brave" con i brani Il cielo toccherò e Tra vento ed aria, dopo essere stata scelta dalla Walt Disney.