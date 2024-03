Figlia del leggendario produttore Don Costa, Nikka debutta discograficamente a soli nove anni con la cover di "(Out Here) On My Own", inclusa nel primo album Nikka Costa (1981) e tratta dal musical "Saranno Famosi". Incisa a Milano e prodotta da Tony Renis, la canzone staziona per quattordici settimane al primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia, catapultando quella bambina prodigio verso una grande popolarità anche in altri Paesi europei.

La carriera discografica

Dopo due album prodotti per il mercato spagnolo e sudamericano (Fairy Tales e Here I Am... Yes, It's Me), nel 1990 Nikka Costa partecipa al Festival di Sanremo con "All For The Love", la versione in inglese di "Vattene Amore" di Mietta e Amedeo Minghi. Nel 1996 si trasferisce in Australia e pubblica "Butterfly Rocket", che raggiunge la Top 20 e conquista due Nomination agli Aria Awards del 1996 (Breakthrough Artist) e del 1997 (Miglior Artista Femminile). "Everybody Got Their Something" (2000) è co-prodotto da Mark Ronson, mentre in "Can'tneverdidnothin'"(2004) Nikka Costa è accompagnata da musicisti del calibro di Lenny Kravitz, Jon Brion e Questlove. Il retro-soul di "Pebble to A Pearl" (2008) seduce la Stax Records di Memphis, tre anni dopo con "Pro*Whoa" inaugura la sua label Go Funk Yourself e nel 2017, con l'ultimo "Nikka & Strings, Underneath and in Between", omaggia alcuni classici del soul e pop.