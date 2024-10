Il producer Night Skinny chiama a raccolta i pesi massimi del rap, da Geolier a Madame e pubblica "Containers"

Night Skinny, pseudonimo di Luca Pace, nasce a Termoli nel 1983. Nel 2001 si trasferisce a Milano, dove studia come ingegnere del suono e inizia a stringere legami con gli artisti: tra i primi lavori c’è quello con gli Antipop Consortium, gruppo statunitense alternative hip hop, con cui realizza l'album Metropolis Stepson, pubblicato per Relief Records EU.

La pubblicazione di Zero Kills, secondo album in studio del produttore molisano, risale all'11 novembre 2014 e vanta la partecipazione di nomi già consacrati nell'ambiente, come Marracash, Noyz Narcos, Colle Der Fomento, Ghemon, Salmo, Ensi e Achille Lauro, per citarne alcuni. Il 9 giugno 2015 viene pubblicato City of God, raccolta di 26 tracce interamente strumentale.

A dicembre del 2017 viene pubblicato PEZZI per Eden Garden – etichetta fondata dallo stesso Night Skinny. Il disco, forte della partecipazione di artisti italiani – Guè Pequeno, Rkomi, Tedua, Luchè, Izi, Ernia, tra gli altri – e non, viene elogiato dalla critica musicale di genere, soprattutto per l’aspetto della produzione musicale, interamente curata da Night Skinny. Se i precedenti lavori avevano riscosso il loro maggiore successo all’interno dell'ambiente underground, PEZZI consacra definitivamente Night Skinny come producer nel panorama hip hop nazionale.

Dopo la pubblicazione di numerosi singoli (Noyz Narcos, Rasty Kilo) e la collaborazione ad album di alcuni dei maggiori artisti della scena rap italiana (Io In Terra – Rkomi; Enemy – Noyz Narcos; Arturo – SideBaby), il 13 settembre 2019 pubblica l'album MATTONI, atteso e sorprendente seguito di PEZZI. Arricchito dalla presenza di ventisei artisti di fama consolidata nel panorama hip hop italiano, tra esponenti della vecchia leva, della nuova scuola ed emergenti. Accolto positivamente dalla critica, il disco ottiene la certificazione di doppio Platino.

A quasi tre anni di distanza dal precedente lavoro, il 16 settembre esce BOTOX. Un progetto monumentale, un mix di generi ed influenze. Tra nomi di spicco del panorama musicale italiano, artisti rivelazione degli ultimi anni e nuove leve, tutti gli interpellati hanno risposto alla chiamata di Night Skinny, per un lavoro ad oggi certificato doppio disco di platino, che vede coinvolti oltre 40 featuring, sulle produzioni di un unico beatmaker per 21 tracce.

Il 12 maggio 2023 pubblica Quarto di Bue, l’EP collaborativo con Kid Yugi, certificato disco d’oro, che vede la partecipazione di Guè, Tony Boy, Artie 5ive e Astro.

A settembre 2024 annuncia l’uscita di Containers, il nuovo album disponibile da venerdì 11 ottobre per Island Records / Universal Music Italia.