L'attore 59enne, che da poco è diventato papà della prima figlia con la quinta moglie , ha confessato di non voler "restare bloccato in nessun genere o stile di performance" e ha aggiunto: "Voglio fare tutto e sento di averlo fatto, a questo punto, dopo 45 anni trascorsi a farlo, sento che in oltre 100 film ho detto più o meno quello che avevo da dire con il cinema. E vorrei partire con una nota alta e dire: 'Adios'".

Tgcom24

L'addio al cinema con "una nota alta" Più nello specifico l'attore, che dal 16 novembre è al cinema con "Dream Scenario" e in America con "The Retirement Man" (film che non si sa se e quando approderà nelle sale italiane, ndr) ha spiegato che proprio "Dream Scenario" si candiderebbe ad essere il suo ultimo film: "Mi sarebbe piaciuto lasciare il cinema con una nota alta, come Dream Scenario. Ma ho altri contratti da portare a termine, quindi vedremo cosa succederà. Gli impegni contrattuali già presi insomma non gli permettono di fare ancora il grande passo: "Penso che dovrò fare forse altri tre o quattro film prima di poterci arrivare, e poi spero di cambiare formato e trovare qualche altro modo di esprimere la mia recitazione".

La televisione L'altro modo di cui parla Cage potrebbe essere proprio la televisione, come suggerisce lui stesso: "Sarò molto severo riguardo al processo di selezione che andrà avanti. Ma per fare un altro film, voglio esplorare altri formati. Sono molto interessato allo streaming immersivo con la televisione a episodi. Ho visto cose che si possono fare ora con i personaggi e il tempo che hanno a disposizione per esprimersi. Ho visto Bryan Cranston fissare una valigia per un'ora in un episodio di Breaking Bad. Non abbiamo tempo per farlo in un lungometraggio, quindi forse la televisione è il prossimo passo migliore per me. Vedremo".

"Sono uno studente, dall tv potrei ancora imparare: "Breaking Bad" è uno show fantastico Dall'intervista si scopre che Nicolas Cage in realtà non guarda la televisione. O almeno è stato così fino a poco tempo fa, quando, come racconta Mike Ryan, autore dell’intervista, suo figlio lo ha implorato di guardare "Breaking Bad", una serie che Cage definisce "magnifica". Ed è stata proprio l'esperienza con "Breaking Bad", che gli ha dato l'idea che questa sarebbe potuta essere la fase successiva della sua carriera. "I sono uno studente, ma non so se ho altro da imparare nel cinema. Potrei avere qualcosa da imparare in televisione però".

Leggi Anche Nicolas Cage è di nuovo papà, nata la prima figlia con la sua quinta moglie Riko Shibata