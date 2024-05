"Sembra che qualcuno sia stato pagato molto bene per tentare di sabotare un tour" ha scritto la cantante 41enne su Instagram. Era infatti diretta nel Regno Unito per un concerto a Manchester.

Nicki Minaj è stata fermata sabato 25 maggio presso l'aeroporto di Amsterdam Schipol per detenzione di sostanze stupefacenti di tipo leggero. Successivamente alla detenzione, la cantante è stata liberata e le è stata inflitta una sanzione pecuniaria per l'esportazione non autorizzata di sostanze leggere dai Paesi Bassi verso un'altra nazione. La celebre Nicki Minaj ha poi diffuso attraverso il suo profilo Instagram un filmato in cui si confrontava con un agente di sicurezza riguardo l'ispezione del suo bagaglio e ha espresso su X vari post narrando il suo punto di vista sugli eventi accaduti.

Robert Kapel, portavoce della polizia, riguardo al fermo di Nicki Minaj ha detto: "Non confermiamo mai l’identità di una persona in custodia, ma posso confermare che abbiamo arrestato una donna di 41 anni sospettata di aver tentato di esportare droghe leggere in un altro Paese". E’ stata invece la Minaj a spiegare sui social l’accaduto pubblicando un video in cui un addetto alla sicurezza perquisisce i suoi bagagli. "Sembra che qualcuno sia stato pagato molto bene per tentare di sabotare un tour, dopo che tutto il resto è fallito" ha scritto Nicki Minaj a corredo del filmato.