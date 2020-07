Nick Cordero è morto a 41 anni per coronavirus: inutile l'estremo tentativo con l'amputazione della gamba

Da mesi lottava in terapia intensiva per complicazioni legate al coronavirus tanto che gli era stata amputata la gamba destra per un coagulo di sangue. Non ce l'ha fatta Nick Cordero, attore canadese attivo in campo televisivo, teatrale e cinematografico. Famoso soprattutto come interprete di musical a Broadway, aveva 41 anni, Si è spento a Los Angeles domenica notte, come ha raccontato sua moglie Amanda Kloots in un post su Instagram.