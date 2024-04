Neffa torna al rap: ecco "Fogliemorte" con Fabri Fibra

Ritorno alla musica per Neffa

Il brano rappresenta anche il ritorno di Neffa alla musica dopo 3 anni, nel 2021 era uscito "AmarAmmore", un disco in dialetto napoletano. Lui di sangue campano (mamma di Scafati, papà di Napoli), cresciuto a Bologna aveva coronato il sogno con un album tutto cantato nella lingua principe della canzone italiana, che prende il via dalle influenze di Renato Carosone, passa per gli ascolti di Roberto Murolo e Pino Daniele e arriva fino alla musica rap e trap di oggi. "Da piccolo mi davano del terrone o del marocchino e non capivo, ma quando ho scoperto la potenza artistica delle mie origini, non ce n'è stato più per nessuno", aveva raccontato. Neffa è tornato sui social dopo quasi tre anni dall'ultimo post con una nota audio contenente una bozza di uno skit intitolato "Dei dell'Olimpo", rappando e raccontando "So bene com’è quando sei ragazzino/rappi e fai il figo/ma come fai amico se perdi il filo/ti chiederai come quando mai scriverai il libro/si cresce molto in fretta in questo mondo". Poi l'annuncio dell'uscita di "Fogliemorte".