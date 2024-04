"Il Grande Cuore di Capri", la Nazionale Cantanti sfida la squadra Pazzi per Capri in una partita a colpi di generosità

"Il Grande Cuore di Capri", importante evento di sport, spettacolo e solidarietà vedrà scendere in campo per la prima volta la Nazionale Cantanti e la squadra Pazzi per Capri.

I team si sfideranno allo stadio Stadio San Costanzo Gemano Bladier martedì 23 aprile alle ore 16.00, in una partita a favore della Cooperativa Sociale Onlus Litografi Vesuviani per sostenere i progetti di inserimento lavorativo e per offrire una casa a giovani affetti da malattia mentale. L'evento, con Givova come sponsor tecnico, avrà Claudia Gerini come madrina d'eccezione mentre a sfidarsi sul tappeto verde ci saranno tra gli altri Enrico Ruggeri, Bugo, LDA, Diego Maradona Junior e Fabio Grosso.