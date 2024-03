Tgcom24

La fine di Muschio Selvaggio "Abbiamo registrato questa e altre due puntate e poi non gireremo più puntate. La situazione è in una fase di stallo, i soldi stanno letteralmente finendo. La situazione è complessa e non reputiamo più opportuno andare avanti. Non avrebbe senso continuare in una situazione insostenibile per tutti, lavorativamente parlando. Io vorrei andare avanti e sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia. Colgo l'occasione per ringraziare Davide Marra (co-conduttore del podcast ndr) per aver portato la sua visione all'interno di questo progetto", ha spiegato Fedez in apertura di puntata. Lo stop potrebbe protrarsi a lungo per colpa delle cause legali in corso contro l'altro socio del format Luis Sal. "Abbiamo tante idee, può darsi che riusciremo a portarlo avanti noi oppure chissà, ci vedremo da un'altra parte", hanno concluso i due conduttori.

La puntata "dedicata" a Luis Sal L'ospite della puntata era il trapper Medy che, parlando della sua situazione a livello legale, ha ammesso: "Ho ancora un po' di processi in corso da affrontare, ma grazie a Dio con l'aiuto della mamma e dell'avvocato sono forte". La stoccata ha lasciato bocca aperta Fedez, che però ha incassato con ironia e applaudito alla battuta. La citazione l'ha colpito così tanto che decide di intitolare così anche uno degli ultimi appuntamenti di "Muschio Selvaggio". forse per salutare il suo ex amico Luis Sal.

Fedez e Luis Sal: perché hanno litigato Già lo scorso anno Fedez aveva spiegato perché lui e Luis Sal avevano preso strade diverse: "Dopo Sanremo abbiamo avuto una discussione molto forte e abbiamo pensato di darci del tempo per riflettere. Al termine del periodo di pausa Luis mi ha comunicato che non avrebbe più partecipato a 'Muschio selvaggio' e io l'ho vissuta come una mancanza di rispetto. Inoltre non ho potuto dire la mia versione dei fatti fino a ora, compromettendo il successo del podcast".