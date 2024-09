Morto Tito Jackson, fratello di Michael e membro dei Jackson 5

Tito Jackson, terzo di nove fratelli, suonava la chitarra, cantava e ballava nelle case di tutto il mondo quando i Jackson 5 divennero una band internazionale tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, con una serie di successi che includevano quattro hit consecutive al numero 1, tra cui "Want You Back" e "I'll Be There". Dopo un cambio di etichetta dalla Motown alla Epic e un cambio di nome dai Jackson 5 ai Jacksons, il gruppo entrò ulteriormente nella top 10 della Billboard Hot 100 con "Enjoy Yourself" nel 1976, "Shake Your Body (Down to the Ground)' nel 1979 e infine, nel 1984, 'State of Shock', una collaborazione con Mick Jagger che era più un progetto solista di Michael che un vero lavoro di gruppo. Nel 1984 il Victory Tour del gruppo raggiunse gli stadi, offrendo ai fratelli un'ultima occasione per diventare una superstar, dopo che l'ascesa di "Thriller" aveva fatto capire che il futuro di Michael era a tempo pieno come solista. Michael lasciò i Jacksons alla fine di quel tour, portando con sé la maggior parte dell'attenzione, ma in seguito diverse mutazioni del gruppo di famiglia continuarono a esibirsi e a registrare a intervalli.