Morto Pino D'Angiò, cantautore simbolo degli anni '80

Nel 2001 è stato l'unico italiano a ricevere negli Usa il Rhythm & Soul Music Awards. Scrive tra l'altro una canzone per Mina, "Ma chi è quello lì". Nel 2022 il suo "Okay Okay" viene scelto da Amazon per gli spot pubblicitari del Black Friday negli States e nel mondo. Nel 2023 torna a girare tra Italia, Svizzera, Londra e Parigi esibendosi in pub e locali. I funerali sono in programma martedì, a Pompei.