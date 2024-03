Addio a Louis Gossett Jr., il sergente di "Ufficiale e gentiluomo"

Al momento non si conoscono le cause del decesso dell'attore, che fu il primo afroamericano a ricevere l'Oscar nel 1983 nella categoria attore non protagonista. Nel 1977 ricevette inoltre un Emmy per la sua interpretazione di Violino nella miniserie "Radici".

A scuola con Marilyn Monroe Nativo di Brooklyn, New York, Gossett fece i suoi primi passi sul palcoscenico a 17 anni in una produzione scolastica. Proseguì la sua formazione scolastica alla New York University e grazie alla sua altezza (1,93 cm) ebbe la possibilità di far parte della squadra di basket ma preferì dedicarsi al teatro. Divenne amico di James Dean e studiò recitazione al fianco delle future icone di Hollywood come Marilyn Monroe, Martin Landau e Steve McQueen.

L'Oscar per "Ufficiale e gentiluomo" Debuttò sul grande schermo nel 1961 con "Un grappolo di sole", nel ruolo dello sceriffo George Murshinson, ma fu un sergente a cambiargli la vita. In "Ufficiale e gentiluomo" interpretò infatti il sergente Emil Foley, ruolo che gli valse l'Oscar nel 1983 come miglior attore non protagonista. Fu il primo afroamericano a impugnare l'ambita statuetta nella categoria miglior attore non protagonista e il terzo nella storia degli Academy. Prima di lui l'Oscar era infatti andato nel 1940 a Hattie McDaniel per "Via col Vento" (miglior attrice non protagonista) e Sidney Poitier (scomparso nel 2022) nel 1964 per "I gigli del campo" (miglior attore protagonista).