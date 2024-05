"Scivolato nella doccia", ha riferito sua madre a TMZ. Il musicista sarebbe caduto sbattendo in modo fatale la testa mentre era a casa di un amico a Bruxelles. Non è stato immediatamente chiaro quando si sia verificato lo strano incidente, poiché Colin è stato scoperto solo quando il suo amico è tornato a casa dal viaggio dopo alcuni giorni.

Tgcom24

Il ricordo della band Pat Monahan, leader della band di cui Colin ha fatto parte, ha scritto un commovente post sul profilo Instagram dei Train, in suo ricordo: “Quando ho incontrato Charlie Colin, mi sono innamorato di lui. Era il ragazzo più dolce e anche un bel ragazzo. Facciamo una band, questa è l'unica cosa ragionevole da fare. Il suo modo unico di suonare il basso e il suo bellissimo lavoro con la chitarra hanno aiutato la gente a notarci a San Francisco e oltre. Avrò sempre un posto caldo per lui nel mio cuore. Ho sempre cercato di avvicinarlo, ma aveva una visione tutta sua. Sei una leggenda, Charlie. Vai a incantare gli angeli".

La madre di Colin, alla quale il musicista era molto legato (una dedica proprio a lei, nel giorno della Festa della Mamma, è il suo ultimo post condiviso su Instagram, ndr) ha raccontato che il figlio, membro fondatore del gruppo pop-rock, si era trasferito in Belgio, dove teneva un corso di perfezionamento musicale al conservatorio.

La carriera: dall'America all'Europa Cresciuto in Virginia e poi in California, Colin sembrava trovarsi bene a Bruxelles e spesso pubblicava foto delle sue attività quotidiane nella città belga. "Ufficialmente la mia città preferita", aveva scritto accanto ad un selfie con gli amici in una galleria locale pubblicato a marzo.

Colin, bassista, il cantante Pat Monahan, il batterista Rob Hotchkiss, il chitarrista Jimmy Stafford e il batterista Scott Underwood hanno formato i Train a San Francisco nel 1993. Charlie Colin, di comune accordo con i colleghi, aveva lasciato la band nel 2003 a causa della sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

"È un bassista incredibile, ma soffriva molto, e il modo in cui affrontava la situazione era molto doloroso per tutti gli altri intorno a lui", aveva raccontato all'epoca Pat Monahan alla NBC San Diego. Stando al Daily Mail, lo stesso cantante aveva convocato una riunione della band per scegliere tra lui e Colin. "Ci sono state molte cose che mi hanno portato ad andarmene, ma la cosa si è davvero intensificata", aveva precisato al Delphine's Circle lo stesso Colin l'anno scorso parlando del suo addio al gruppo.



In seguito Colin è stato membro di altre band come Painbirds e Side Deal e di recente ha lavorato alla realizzazione di musica per un film.

La band - nota per successi tra cui "Drops of Jupiter (Tell Me)", "Calling All Angels" e "Hey, Soul Sister" - è diventata molto popolare tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Hanno vinto due Grammy Awards nel 2002.