Morta in un incidente ad Atene la musicista Sophie Xeon

Morta per un incidente improvviso ad Atene a soli 34 anni la musicista Sophie Xeon . Nominata ai Grammy, l’artista scozzese aveva lavorato con star come Madonna e Charlie XCX. Il suo team l’ha salutata come “pioniera del suono”. L’annuncio della morte su Twitter: “È con profonda tristezza che devo informarvi che la musicista Sophie è morta intorno alle 4 del mattino ad Atene, dove l'artista viveva, a seguito di un incidente improvviso".

“Fedele alla sua spiritualità, si era arrampicata per guardare la luna piena e accidentalmente è scivolata e caduta – ha scritto il suo management - Sarà sempre qui con noi. La famiglia ringrazia tutti per il loro amore e supporto e richiede la privacy in questo momento devastante”.



La cantante è nata a Glasgow e ha iniziato la sua carriera come dj prima di pubblicare il suo singolo di debutto nel 2013. Sophie ha continuato a produrre successi per Madonna prima di fare un ritorno da solista con la traccia e il video in cui è uscita come transgender.



Il suo primo e unico album è stato pubblicato nel 2018 ed è stato nominato per il miglior album dance elettronico ai Grammy. Due giorni prima della sua morte, la sua etichetta discografica ha pubblicato il suo ultimo singolo, UNISIL.