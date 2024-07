Erica Ash ha iniziato la sua carriera nel 2006 come ospite nel programma "The Big Gay Sketch Show". Poi è arrivata sul grande schermo con "Scary Movie 5", il quinto capitolo della saga dove ha vestito i panni di Kendra Brooks. E ha recitato, dal 2013 al 2016, nella serie "Real Husbands of Hollywood". Non solo. Sempre nello stesso periodo è stata protagonista di quattro stagioni di "Survivor's Remorse".