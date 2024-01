Morta per cause naturali, la vita privata

Cindy Morgan è morta il 30 dicembre per cause naturali nella sua casa di Lake Worth Beach, in Florida, ma la notizia è stata diffusa una settimana dopo da "The Hollywood Reporter" e "Variety" che ne hanno avuto la conferma dallo sceriffo della contea di Palm Beach. Si sa poco della vita privata dell'attrice, che era stata sposata con Glenn Morgan (che aveva già una figlia Chelsea), dal loro matrimonio è nato un figlio che è sempre stato lontano dai riflettori come del resto la coppia.