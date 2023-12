E' morta a 35 anni la cantante sudafricana Zahara

E' morta a soli 35 anni la cantante afro-pop sudafricana Bulelwa Mkutukana, nota come Zahara.

A dare l'annuncio è stato il ministro della Cultura del Sudafrica Zizi Kodwa. La cantante era diventata famosa nel 2011 con il suo album Loliwe che ha avuto successo in tutta l'Africa e oltre. Come giovane stella emergente nel 2011 era anche stata invitata a suonare in privato per l'ormai anziano Nelson Mandela, che era un suo grande fan. Kodwa ha spiegato che la cantante era ricoverata in ospedale da alcuni mesi, per complicazioni al fegato.