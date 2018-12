Monica Bellucci sfila a Marrakesh e svela i prossimi film tra horror e spy story

È un momento d'oro per Monica Bellucci . L'attrice ha sfilato sul red carpet del Marrakech International Film Festival e ha svelato che interpreterà ruoli molto diversi nei film in cui la vedremo impegnata, tra horror, spy story. "Ho appena girato un film in Australia, 'Necromancer', un horror, poi mi vedrete nel film di Kaouther Ben Hania nel 2019. Inoltre, ho lavorato con il regista israeliano Eran Riklis e con Ben Kingsley".

La Bellucci, riferendosi alla regista Kaouther Ben Hania che la dirigerà, ha detto: "Kaouther ha fatto 'La bella e le bestie' e mi è piaciuto davvero. E' stato presentato a Cannes lo scorso anno. Quando mi ha parlato del suo nuovo progetto ho letto la sceneggiatura e l'ho trovata davvero originale e interessante. Ha un modo di girare particolare, si vede che ha molto, molto talento". Non è la prima volta che l'attrice viene diretta da una donna. "Ho fatto tanti film con registi e mi piaceva l'idea di essere diretta da una donna, in Italia ho lavorato con Maria Sole Tognazzi, poi con Alice Rohrwacher e Rebecca Miller, e ora posso aggiungere anche questa nuova esperienza".



A 54 anni, nonostante da molti venga vista come un'icona di bellezza e del cinema italiano, non si sente un diva. "Sono gli altri che ti vedono in modo particolare, per le copertine delle riviste, i film, ma quella e' solo un'immagine, in realta' io sono una donna e una madre. Ho dei figli e questo mi riporta con i piedi per terra", ha dichiarato.