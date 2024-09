I 60 anni di Monica Bellucci, l'ultima diva italiana

Classe 1964, nata a Città di Castello, Monica Bellucci lascia gli studi per inseguire il suo sogno. Dopo la maturità classica, comincia a lavorare come modella per pagarsi gli studi alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia. Ma il destino non è quello di passare di tribunale in tribunale. Nel 1988 si trasferisce a Milano per iniziare la carriera nel mondo della moda, che non tarda a notarla. Conquista in breve tempo le copertine delle maggiori riviste di moda, fotografata da Richard Avedon per il calendario Pirelli, testimonial per Cartier, Dior e John Galliano, diventa la protagonista di una serie di campagne per Dolce e Gabbana, che la eleggono a vera e propria icona della donna mediterranea.