Molestie, media Usa: gli editori snobbano le memorie di Woody Allen

Nuovo effetto #MeToo su Woody Allen. Dopo che Amazon ha rotto l'accordo per quattro nuovi film, il regista si è visto sbattere la porta in faccia dai maggiori editori per la pubblicazione delle sue memorie. Lo scrive il New York Times, citando dirigenti di grandi case editrici. In altri tempi ci sarebbero state offerte stellari per l'autobiografia, ma la situazione è mutata dopo la notizia delle presunte molestie ai danni della figlia Dylan Farrow.