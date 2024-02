La modella Emma Heming Willis sta scrivendo un libro in cui racconta la malattia dell'attore

La moglie di Bruce Willis , la modella Emma Heming Willis , sta scrivendo un libro in cui racconta della malattia del marito colpito dalla grave patologia neurologica che gli ha rubato la parola e la memoria.

"Sarà una guida ispirata a quanti cercano sostegno nel navigare un ruolo inedito della vita: quello di caregiver per chi soffre di demenza", ha detto la Heming in una intervista per il blog della Shriver e ha sottolineato che "le esperienze dei partner che assistono un parente malato di demenza o altre sindromi del genere sono purtroppo simili": "Lasciamo l'ufficio del medico senza risorse o sostegno e con una diagnosi che faccio ancora fatica a pronunciare".

La malattia di Bruce Wills Willis e la moglie sono sposati dal 2009, alcuni anni dopo la separazione dell'attore con Demi Moore. Inizialmente, quando nel 2022 l'attore di Die Hard aveva manifestato i primi sintomi della malattia, la diagnosi era stata di afasia, un disordine che crea problemi nel linguaggio e nella parola. Un anno dopo i medici avevano cominciato a parlare di demenza fronto-temporale, i cui sintomi includono problemi emotivi, nella comunicazione e difficoltà a camminare.

Le parole della moglie "Non è chiaro se Will sia consapevole della malattia", ha detto la moglie che in settembre ha rivelato di esser diventata il punto di riferimento e la principale persona che si occupa dell'attore: "Oggi ho molta più speranza rispetto all'inizio. Capisco di più questa malattia e sono legata a una incredibile comunità di sostegno. E spero con la mia esperienza di poter aiutare altri".