Dopo il grande successo di "Flowers", singolo più venduto del 2023 , Miley Cyrus torna con " Doctor (Work It Out) ".

Tgcom24

Ls collaborazione con Pharrell Williams Pharrell William, cantante e produttore di fama mondiale, è sempre meno presente sulla scena musicale dopo che ha assunto la direzione creativa di Louis Vuitton. Tanto che il suo ultimo disco, "Girl", rosale a dieci anni fa, ovvero al 2014. E il nuovo lavoro è continuamente rimandato. Così la Cyrus ha fatto un bel colpaccio convincendolo a occuparsi della produzione.

La somiglianza con i Maneskin E se molti sui social hanno fatto notare la somiglianza tra "Doctor" e "I Wanna Be Your Slave" dei Maneskin, tra l'altro Miley è fan di Damiano David, in realtà il brano - funky pop - strizza l'occhio agli Anni 70. Non solo. "Doctor" è stata registrata da Miley per "Bangerz" già nel 2012 e la Cyrus e Pharrell hanno solo rinnovato il pezzo.

"Flowers" è il singolo più venduto del 2023 Ifpi, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo, ha incoronato "Flowers" di Miley Cyrus come singolo più venduto del 2023, avendo conquistato l'Ifpi Global Single Award - che comprende le performance globali di tutti i formati digitali. Si tratta della prima volta nella top ten Ifpi per la cantante americana, che con la canzone pubblicata a gennaio 2023 ha raggiunto il primo posto in contemporanea in 29 mercati di tutto il mondo, ha terminato il 2023 in cima alle classifiche annuali di alcuni paesi tra cui Regno Unito, Francia e Australia e ha vinto due Grammy Awards. Flowers - insieme al suo messaggio di empowerment - è la definizione di un successo veramente globale.