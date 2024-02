A marzo 2023 è arrivato poi il suo ottavo album, una lettera d'amore a Los Angeles dalle molteplici sfumature e in cui la popstar dimostra la capacità di essere irresistibilmente catchy, come nel caso di "Flowers", senza mai essere banale, e dove emergono spesso le sue radici country. Contestualmente a questo disco, a inizio febbraio 2024 Miley Cyrus ha ottenuto due Grammy Awards come miglior registrazione e migliore performance pop solista dell’anno.

La classifica

La top ten dei signoli più venduti nel 2023 ha registrato anche la presenza per la prima volta di artisti provenienti dalla Nigeria ("Calm Down" di Rema feat. Selena Gomez al secondo posto) e dal Messico ("La Bebe" di Yng Lvcas & Peso Pluma al sesto posto), rispecchiando l'ascesa globale dell'afrobeat e dei generi messicani regionali nel 2023. Complessivamente, artisti di dieci diverse nazionalità provenienti da cinque continenti diversi (Canada, Colombia, Francia, Germania, Giappone, Messico, Nigeria, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti) si trovano in top 20: è un numero in crescita rispetto alle sei nazionalità presenti nella chart del 2022 ed è il risultato della vasta gamma di artisti che, lavorando in collaborazione con le etichette discografiche, stanno trovando un successo internazionale.