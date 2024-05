Milano, scippato il telefono a Rovazzi durante diretta social

Allo youtuber e cantante Fabio Rovazzi è stato scippato il cellulare mentre faceva una diretta su Instagram a Milano, in corso Garibaldi.

Rovazzi stava parlando in live con i suoi follower che gli stavano facendo delle domande. Dietro di lui si è avvicinato un ragazzo che gli ha strappato il cellulare dalle mani. La diretta, a cui stavano partecipando circa 400 persone, è continuata mentre il ladro scappava con il cellulare in mano prima di metterselo in tasca.