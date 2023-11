Tommaso Paradiso, buona la prima da solista al Forum di Assago

L'ultimo concerto del cantautore romano nel noto palazzetto meneghino risaliva infatti al 2019, quando i Thegiornalisti erano ancora insieme. Da allora, Paradiso ha collezionato successi su successi, tanto che il tuor "Tommy 2023", partito a metà novembre nella sua città natale, passato poi per Napoli, Bari, Padova e che arriverà a Catania e Torino, ha riscosso un notevole successo. Anche la data di Milano, come altre, era sold out.

Tgcom24

"Buonasera a tutti, come va? Grazie per essere venuti in questa splendida serata, grazie mille a tutti", ha esordito il cantante, salutando il suo pubblico prima di cantare 23 brani, per un totale di due ore, e togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Tra una canzone e l'altra, Tommaso Paradiso ha infatti lanciato alcune frecciatine che non sono passate inosservate ai suoi fan. "I fatti stanno qua, il resto sono ca***te e chiacchiere", ha detto dopo essersi scambiato un abbraccio con Marco Rissa, chitarrista dei Thegiornalisti, con cui è tornato a suonare e che ha chiamato "il mio fratellino". Ma non solo. Dopo essersi esibito in "Quando si alza il vento" ha commentato: "Noi godiamo quando cantiamo questa canzone, c'è ancora musica in giro", riferendosi probabilmente al panorama musicale attuale.

Al di là delle polemiche, Paradiso ha portato sul palco moltissimi dei suoi successi più amati dal pubblico. L'esordio è stato con "Sensazione stupenda", il brano omonimo del suo ultimo album, per poi passare a "Viaggio intorno al sole", "New York" e "Questa nostra stupida canzone d'amore", dedicata alla compagna Carolina e accompagnata dalle torce accese degli smartphone. Non potevano poi certo mancare quei brani che fanno scatenare il pubblico, come "Zero stare sereno", "Riccione" (definita da Paradiso "la canzone più tragica che ho scritto"), "Felicità puttana" e per chiudere "Completamente".

Nel mezzo un momento intimo e commovente. Il cantautore ha portato sul palco "Dr.House" e "Proteggi questo tuo ragazzo". Il primo brano è dedicato al padre assente e alla continua ricerca della figura paterna in personaggi televisivi e cinematografici; il secondo alla mamma, presenza dolce e costante nella sua vita, che "mi ha chiamato anche prima di questo concerto". Ma non solo. L'artista ha fatto una richiesta ai suo fan. Prima di "Figlio del mare", ha svelato: "Quando morirò voglio essere ricordato per questa canzone qui".

Sul palco del Forum di Assago con Paradiso sono saliti Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi dei Baustelle per cantare "Amore indiano". "Prima o poi la bella musica vincerà", ha tuonato il cantante prima di congedarli.