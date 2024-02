L'ex campione dei pesi massimi di pugilato, oggi attore l'ha detto durante una conferenza stampa che si è tenuta a Torino per presentare il film "Bunny Man" di cui è protagonista. Iron Mike è arrivato in città alcuni giorni fa, per girare alcune scene della pellicola prodotta da Andrea Iervolino, accompagnato dalla moglie Lakiha Spicer e dal suo entourage.

L'ex campione, ospite in un hotel del centro di Torino, è stato accolto calorosamente durante le giornate sotto la Mole dai suoi fan e lui li ha ricambiati con foto e selfie.

"L'Italia non cambia, nel senso che rimane sempre un Paese bellissimo. Mia moglie ha studiato in Italia e parla italiano e stavamo addirittura considerando di comprare una villa. In particolare il mio obiettivo è di rimanere vicino all'industria del cinema italiano". Cosi' Mike Tyson ha espresso il suo amore per il Belpaese.





Vip stranieri che vanno pazzi per l'Italia Un amore che non è il solo Vip straniero a provare. Da George Clooney che una villa in Italia ce l'ha già, sul Lago di Como, quella Villa Oleandra a Laglio, proprietà del divo, che ha acquistato anche l'adiacente Villa Margherita. A Sting che va pazzo per la Toscana e si è trasferito a Migliarino, con la moglie Trudy Stiler per poi ristrutturare una villa nobiliare del XVI secolo, il Palagio, a 45 minuti da Firenze, dove, ha messo in piedi una piccola azienda per la produzione di miele e una proficua coltivazione di vino e olio.

Ma sono davvero moltissime le celebrity che amano l'Italia e non solo trascorrono le vacanze nel nostro Belpaese ma hanno addirittura comprato casa. Come Will SMith, che un podere in provincia di Latina, a Sermoneta, o Orlando Bloom che ce l'ha nella campagna della Giustiniana o Colin Firth, che, con la moglie, la produttrice italiana Livia Giuggioli, vive tra Londra e Città della Pieve, dove nel 2017 ha ricevuto la cittadinanza italiana.

In Puglia c'è il pienone di "ospiti" illustri come Meryl Streep, che ha acquistato un’abitazione a Tricase, vicinissima al mare e Helen Mirren che possiede una masseria a Santa Maria di Leuca.



"Bunny Man" e la carriera d'attore di Mike Tyson Nel film di Andrea Iervolino 'Bunny-Man', l'ex pugile interpreterà se stesso. Non è la prima volta che Tyson si cala nei panni dell'attore. Iron Man aveva già partecipato ai videoclip di Whitney Houston e dei Crooklyn Dodge, era apparso nei panni di sé stesso in "Rocky Balboa" di Sylvester Stallone, nei primi due capitoli della trilogia di "Una notte da leoni" e in alcune serie tv.

Jamie Foxx si è invece trasformato in Mike Tyson in una serie-documentario biografica sul campione del mondo di boxe dei pesi massimi, prodotto da Martin Scorsese e Antoine Fuqua, che ha avuto l'autorizzazioe del pugile stesso "Untitled Mike Tyson Biopic".