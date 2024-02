Addio a Micheline Presle, recitò per Elio Petri e Francesca Archibugi

Micheline Presle era nata a Parigi il 22 agosto del 1922 e ha lavorato nel cinema per quasi 80 anni, debuttando all'età di 15 anni nel film "La fessee" del 1937, con il nome di Micheline Michel. L'anno successivo, grazie al ruolo di protagonista nel film *Ragazze in pericolo* (1939) di Georg Wilhelm Pabst, vinse il "Prix Suzanne Bianchetti" come giovane attrice più promettente del cinema francese.

La collaborazione con Elio Petri e Francesca Archibugi Nella sua lunga carriera Micheline Presle lavorò in Francia, ad Hollywood e anche in Italia. Nel 1961 apparve infatti accanto a Marcello Mastroianni nel film "L'assassino" di Elio Petri, nei panni di Adalgisa De Matteis. Nel 1988 era tornata a recitare in Italia per Francesca Archibugi in "Mignon è partita", ma ha lavorato con tanti altri registi del nostro Paese come Gianni Franciolini, Riccardo Freda, Carmine Gallone, Mario Camerini, Vittorio Sala, Sergio Sollima e Domenico Paolella.

Star di "Il diavolo in corpo" Dopo essere stata premiata in patria nel 1939 come attrice rivelazione del cinema francese, grazie al film "Ragazze in pericolo, la Presle durante gli anni quaranta recitò in molte commedie romantiche, come "Il diavolo in corpo" (1947) di Claude Autant-Lara, in cui interpretava la crocerossina Martha. Il film ebbe molto successo, soprattutto per l'alchimia tra l'attrice il collega Gerard Philipe, protagonisti sul grande schermo di una tormentata storia d'amore sullo sfondo della prima guerra mondiale.

I film in costume All'inizio degli Anni Cinquanta si trasferì a Hollywood, dove lavoro con registi del calibro di Jean Negulesco, Fritz Lang e William Marshall. Dopo aver passato qualche anno negli Stati Uniti, tornò in patria e si dedicò ai film in costume: "Versailles" (1954), in cui veste i panni di Madame de Pompadour, e "Napoleone Bonaparte" (1955), nel ruolo di Ortensia di Beauharnais di Sacha Guitry. Negli Anni Sessanta fece ritorno ad Hollywood per girare "Una sposa per due (1962)" e "Intrigo a Stoccolma" (1963) di Mark Robson, commedia giallo-rosa con Paul Newman.