Sì, anche le mie produzioni pop partono comunque da quella pulsazione lì: dall'importanza della ritmica, dall'importanza di creare una cassa o un rullante che siano in qualche modo una guida per il resto della canzone e per gli ascoltatori. Negli ultimi anni la musica elettronica è diventata un genere, non solo una musica che serve per far ballare le persone in discoteca. Lo è diventata dal 2006 in poi, dall'EDM e dal momento in cui l'elettronica è diventata IDM, perciò anche intelligente, e grazie tutta una serie di artisti che erano prima autori e songwriter e sono diventati esponenti della musica elettronica. Nel mio studio io sono circondato da tastiere e soprattutto da sintetizzatori modulari, che ho sempre messo al servizio del pop italiano e internazionale. Una volta tanto mi sono detto di voler provare a usarli su di me, a far sì che fossero loro al centro della musica. Certo ci sono delle voci e ci sono delle top-line e dei testi ma c'è molta musica elettronica e c'è molto synth modulare al centro.