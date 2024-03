Michele Bravi duetta con Carla Bruni tra sensualità e ironia

"Malumore Francese" è una canzone che evoca sentimenti intensi di desiderio e malinconia. Attraverso versi poetici in francese, sussurrati dalla voce di Carla Bruni, il brano esprime il desiderio di un amore eterno che può durare solo un istante. La struggente combinazione di desiderio e rimpianto emerge mentre l'artista riflette su sensazioni di perdita e dolore. La melodia e le atmosfere della canzone raccontano "notti francesi" creando un'esperienza emotiva coinvolgente per l'ascoltatore.

A maggio Michele Bravi sarà a teatro per due speciali anteprime, organizzate e prodotte da Vivo Concerti: il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e il 26 maggio all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma. I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Chi è Michele Bravi

Michele Bravi nasce a Città di Castello nel 1994. Cantautore, scrittore e attore, nonostante la giovane età ha già collezionato due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2017 con il brano “Il Diario degli Errori” (doppio disco di platino) e nel 2022 con "Inverno dei fiori" (disco d’oro), la pubblicazione, per Mondadori, del libro "Nella vita degli altri" e quattro album in studio. È uno dei protagonisti di "Amanda", film di Carolina Cavalli presentato alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione “Orizzonti Extra”. Dopo aver dato voce alla versione italiana di "Remeber me" in Coco, scrive e interpreta il brano portante della colonna sonora di "Strange World", 61º lungometraggio Disney. È uno dei tre giudici della ventiduesima edizione del programma "Amici" di Maria De Filippi. Ha preso parte al film di Saverio Costanzo “Finalmente l’alba”, presentato in concorso alla 80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.