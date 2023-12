In attesa del ritorno alla musica con il primo album solista, scopriamo Michael Stipe come artista a tutto tondo, grazie alla mostra personale "I have lost and I have been lost but for now I'm flying high", che Fondazione ICA Milano presenta dal 12 dicembre al 16 marzo.

L'ex leader dei R.E.M. ha scelto l’Italia, e Milano in particolare, per la sua prima l'esposizione d'arte che ha come tema centrare la vulnerabilità come qualità, "come strumento di accessibilità agli altri" per "mostrare sé stessi attraverso tutto quello che siamo", come ha raccontato durante la presentazione.