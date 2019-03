4 marzo 2019 10:15 Michael Jackson, Bbc mette al bando le sue canzoni in attesa del documentario "Leaving Neverland" La rivelazione del "The Sunday Times" viene però smentita da un portavoce nel network

Mentre negli Usa va in onda (tra domenica e lunedì) il documentario "Leaving Neverland", nel quale due testimoni raccontano degli abusi subiti da piccoli da Michael Jackson, nel Regno Unito Bbc Radio 2 non trasmetterà più le canzoni del Re del Pop, secondo quanto riporta The Sunday Times. Per il giornale britannico la decisione sarebbe stata presa la settimana scorsa, in anticipo sulla trasmissione del controverso documentario prevista nei prossimi giorni su Channel 4. Ma il network smentisce...

Un portavoce dell'editore radiotelevisivo britannico ha dichiarato: "Noi non banniamo canzoni o artisti e Michael Jackson, come ogni altro artista, può essere passato alla BBC Radio. Consideriamo ogni pezzo nel suo merito, e le decisioni su ciò che mandiamo in onda sui diversi canali sono sempre realizzate tenendo conto del pubblico e del contesto".



L'ultima canzone di Jackson trasmessa da Radio 2 è stata “Rock With You”, in onda il 23 febbraio. Intanto il 6 e 7 marzo Channel 4 trasmetterà, in due parti, il documentario della durata di quattro ore.